Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr kam es in der Ludwigsburger Straße zu mehreren Kollisionen mit dort geparkten Fahrzeugen. Die 67-jährige Lenkerin eines weißen B-Klasse Mercedes beschädigte bei der Vorbeifahrt insgesamt vier abgestellte Pkws und setzte ohne anzuhalten ihre Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Verursacherfahrzeug in der Lange Straße Höhe Adlerstraße parkend und verlassen festgestellt werden. Im weiteren Verlauf kehrte die Unfallfahrerin schließlich zu ihrem Fahrzeug zurück. Die Polizeibeamten stellten bei der Frau offenbar alters- bzw. krankheitsbedingte starke körperliche Ausfallerscheinungen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sichergestellt. Der Pkw der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von über 10.000.- Euro.

