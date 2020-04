Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall durch Vorfahrtsverletzung - Verursacherin schwer verletzt

Eiterfeld (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 83-jährige Fahrerin eines VW Polo die Straße "An der Alten Mühle" aus Leimbach kommend in Richtung Arzell. Im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3380 übersah die Fahrerin einen von rechts kommenden 52-jährigen Sprinter-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich in den VW Polo. Dieser landete anschließend im Graben. Die 83-Jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt in die Helios St. Elisabeth Klinik Hünfeld verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR.

