Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Rechts-vor-links missachtet

Verden. Am Dienstag gegen 19 Uhr kam es auf der Grünen Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 33-jähriger Kia-Fahrer, der einen Anhänger an seinem Pkw angehängt hatte, missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Andreasstraße kommenden 21-jährigen BMW-Fahrers, so dass es zur Kollision zwischen BMW und Anhänger kam. Verletzt wurde dabei niemand, der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro beziffert.

Lkw massiv überladen

Oyten. Viel zu viel Gewicht geladen hatte am Dienstag ein Klein-Lkw, den Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 14:30 Uhr an der Anschlussstelle Oyten stoppten und kontrollierten. Anstatt der erlaubten 3500 kg brachte das Fahrzeug satte 6240 kg auf die Waage. Die Kontrolleure untersagten die Weiterfahrt an Ort und Stelle, außerdem ordneten sie die Umverteilung auf mehrere Lkw an. Der 25-jährige ukrainische Fahrer muss mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 470 Euro rechnen.

Fahranfänger unter Drogen

Blender. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag gegen 23 Uhr von der Polizei Verden aus dem Verkehr gezogen. Der Fahranfänger befand sich auf dem Twachtweg schlafend in seinem Wagen, dabei lief der Motor. Zeugen bemerkten die Szene und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten kurze Zeit später fest, dass der junge Mann alkoholisiert war, außerdem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zudem ein Tütchen mit einer Substanz, bei der es sich offenbar um Drogen handelte. Der Führerschein des 20-Jährigen sowie die mutmaßlichen Drogen wurden daraufhin sichergestellt, außerdem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Dreister Fahrraddiebstahl

Lilienthal. Zu einem besonders dreisten Fahrraddiebstahl kam es bereits am Karfreitag. Ein 16-jähriger Fahrer eines Pedelecs lehnte sein Fahrrad gegen 18 Uhr an eine Parkbank, um dort eine Rast einzulegen. Während der Jugendliche und dessen Begleiter nun pausierten, näherte sich zunächst unbemerkt ein unbekannter junger Mann, der sich das ungesicherte Zweirad einfach nahm und davonfuhr. Der Vorfall ereignete sich so schnell, dass der Geschädigte nicht rechtzeitig reagieren konnte. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann Anfang 20 mit schwarzem Vollbart handeln. Er soll kräftig gebaut und höchstens 180 cm groß sein. Bekleidet gewesen sein soll er mit einer schwarzen Jacke und khakifarbenen Sportschuhen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Bike der Marke KTM, Typ EPAC. Hinweise nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Werkzeug entwendet

Worpswede. Unbekannte Täter haben aus einer Werkstatt an der Bahnhofstraße diverse Gegenstände entwendet. Nachdem sie eine Tür aufgebrochen haben, stahlen sie unter anderem eine Kreissäge und eine Hobelmaschine. Anschließend flohen die Diebe unerkannt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich auf die ersten zwei Wochen im April. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Zigarettenautomat gesprengt

Schwanewede. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2:20 Uhr, haben unbekannte Täter an der Breslauer Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der angerichtete Sachschaden am Automaten ist beträchtlich. Unklar ist derzeit noch, ob und wie viel Diebesgut erlangt wurde. Zeugen zufolge befanden sich zwei dunkel gekleidete Männer am Tatort, die nach der Tat in Richtung des dortigen Sportplatzes flüchteten. Eine sofortige Fahndung führte in der Nacht nicht mehr zur Ergreifung der Täter. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell