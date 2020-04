Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 13.04.2020

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Langwedel; Frau durch eigene Unachtsamkeit schwer verletzt: Am Sonntag, dem 12.04.20, ereignete sich in den Nachmittagsstunden im Herrenkamp ein tragischer Unglücksfall, in dessen Verlauf eine 81-jähringe Frau schwer verletzt wurde. Während ihr Ehemann gleichen Alters seinen Pkw rückwärts aus einer auf dem Grundstück befindlichen Garage lenkte, war seine Ehefrau offenbar durch ein Gespräch mit einer Nachbarin derart abgelenkt, dass sie sich so ungünstig positionierte, dass ihr Mann sie nicht im Rückspiegel sehen konnte. Mit langsamer Geschwindigkeit wurde die Frau von dem rückwärtsfahrenden Fahrzeug erfasst. Durch den Sturz zog sich die ältere Dame Verletzungen im Bereich ihrer Oberschenkel und ihrer Hüfte zu. Sie musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Rotenburg gebracht werden. Der Fahrer und eine Nachbarin, die den Unfall während der Unterhaltung mit der hierbei Verletzten mit ansehen musste, erlitten einen leichten Schock.

Verden; Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: In der Nacht von Samstag, dem 11.04., auf Sonntag, dem 12.04., kontrollierten Beamte der Polizei Verden in der Eitzer Straße den Führer eines Kraftfahrzeuges aus Verden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bereich Achim

Achim-Baden; Brand zweier Abfalltonnen: In der Nacht von Sonntag, dem 12.04., auf Montag, dem 13.04., gerieten gegen 2:00 Uhr in der Verdener Bergstraße aus bislang unbekannten Gründen zwei Abfalltonnen sowie eine größere Kunststoffkiste in Brand. Das Feuer wurde durch den Hausbesitzer, an dessen Haus die Tonnen aufgestellt waren, bemerkt und griff glücklicherweise nicht auf das Haus über. Der Brand wurde durch die herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Wer in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

Blender; Verkehrsunfall: Am Sonntag, dem 12.04., ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der L203 zwischen Blender und Verden ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Transporter. Ein 52-jähriger Motorradfahrer bemerkte zu spät, dass der Fahrer eines vor ihm fahrenden Transporters in Richtung der Ortschaft Reer abbiegen wollte, so dass er mit seinem Motorrad auf das abbremsende Fahrzeug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz