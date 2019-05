Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Einbrüche in einer Nacht

Porta Westfalica (ots)

Am Freitagmorgen wurden der Polizei vier Einbrüche in Holzhausen gemeldet. Die Spurensicherung erfolgte vor Ort, die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Einbruch in eine Bäckerei in der Vlothoer Straße verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr bis Freitag, 4.50 Uhr Zutritt über ein Glaselement. Außerdem versuchten sie auch in den Supermarkt einzudringen, der sich im selben Gebäude befindet. Dieser Einbruch misslang.

Weiterhin erhielten die Ermittler Kenntnis über den Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Möllberger Straße. Hier drangen die Täter im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 6.50 Uhr ebenfalls über ein Glaselement in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei brachen sie im Inneren mehrere Schränke auf. Auch in der Costedter Straße suchten die bisher Unbekannten eine Kindertagesstätte auf. Hier brachen sie in der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr bis Freitag 6.50 Uhr gewaltsam eine Tür auf und durchsuchten ebenfalls Räume und Schränke. Ob und wie viel Beute die Täter im Rahmen der Einbrüche machen konnten, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Tätern werden von den Polizeiermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

