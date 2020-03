Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Warberg: Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Landesstraße 641 bei Warberg 28.03.20, 15.30 Uhr

Am Samstagnachmittag musste ein 53 Jahre alter Helmstedter nach einem Sturz mit seinem Rennrad in die Helmstedter Klinik eingeliefert werden. Der 53-jährige Sportler war um 15.30 Uhr auf der Landesstraße 641 von Räbke in Richtung Warberg gefahren, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Sportfahrrad verlor und stürzte. Ein nachfolgender 80-jähriger Autofahrer kam auf die Unfallstelle zu und informierte umgehend Rettungssanitäter und Polizei. An dem Rennrad blieben nur ein paar Kratzer zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell