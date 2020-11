Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - In falscher Richtung unterwegs - Zeugenaufruf

OffenburgOffenburg (ots)

Die Falschfahrt eines 53-jährigen Lastwagenfahrers hatte am Mittwochabend nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmer - nach bisherigen Erkenntnissen kam niemand zu Schaden. Der Brummifahrer war kurz nach 21:30 Uhr auf die B33 aufgefahren, allerdings auf der falschen Fahrspur. Er nutzte den Fahrstreifen in Richtung Offenburg, fuhr aber, mutmaßlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse, in Richtung Kinzigtal. Seinen Fehler bemerkte er offensichtlich kurz nach der Abfahrt zwischen Ortenberg und Elgersweier und legte anschließend einen abrupten Stopp ein. Die B33 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Polizisten vor Ort geregelt. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die durch das Fahrverhalten des 53-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell