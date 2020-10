Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand in Frankenthal (Pfalz)

Frankenthal (ots)

In den Abendstunden des 24.10.2020 kam es in Frankenthal, Albert-Haueisen-Straße, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der Erstkräfte stand die Wohnung im 6.OG bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch das Brandereignis wurde eine Person mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mind. 100.000 EUR. Zahlreiche Hausbewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen und wurden in einer nahen gelegenen Turnhalle untergebracht. Die Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

