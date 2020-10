Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 82-Jähriger verursachte am Donnerstag (22.10.2020) einen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer in der Maudacher Straße. Der Senior war gegen 20.15 Uhr mit seinem Pkw in der Maudacher Straße unterwegs, als plötzlich ohne zu schauen, nach rechts auf die Parallelfahrbahn zog. Hierbei übersah er einen neben ihm fahrenden 42-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Hierbei stürzte der 42-Jährige und verletzte sich. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

