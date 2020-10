Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoteile gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Knollstraße stahlen bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnertag (21.10.2020, 21 Uhr bis 22.10.2020, 9 Uhr) den Mittelschalldampfer eines Opel-Astra. Der Schaden wird derzeit auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, wenden.

Zwischen dem 20.10.2020, 15 Uhr und dem 21.10.2020, 5 Uhr, wurde im Eckenwartweg außerdem der Katalysator eines parkenden Opel Astra von unbekannten Tätern gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier bislang nicht abschließend geklärt. Wir suchen Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

