Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Dürkheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

In der Dürkheimer Straße kam es am 21.10.2020, gegen 20:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall durch den eine 24-Jährige schwere Verletzung im Hüftbereich erlitt. Sie hatte einem weißen Transporter ausweichen müssen, der ihr im Kreuzungsbereich zur Oderstraße mit hoher Geschwindigkeit die Vorfahrt genommen hatte und war dabei gegen eine Ampel gefahren. Der Fahrer des Transporters flüchtete In Richtung Oggersheim.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten

