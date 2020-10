Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Ein Pkw-Fahrerin übersah heute (22.10.2020) eine Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Die 82-Jährige fuhr gegen 14.02 Uhr mit ihrem Pkw in der Raiffeisenstraße und wollte wenden. Bei dem Wendemanöver übersah sie eine ankommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Raiffeisenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Frau verletzet sich hierbei leicht und wurde in ein Krankennhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500 Euro. Es kam vereinzelt zur Verkehrsbeeinträchtigungen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

