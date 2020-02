Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Betrügerische Gewinnbenachrichtigung

Celle (ots)

Eine 69 Jahre alte Frau aus Hermannsburg hat sich am Freitagvormittag von einem unbekannten Anrufer nicht aufs Glatteis führen lassen. Heute Vormittag erhielt eine 69 Jahre alte Hermannsburgerin einen Anruf, der sie misstrauisch machte. Der männliche Anrufer kündigte an, dass sie eine fünfstellige Summe gewonnen habe und zwei "Sicherheitsbeamte" am Folgetag das Geld bei ihr zu Hause vorbeibringen würden. Allerdings solle sie zuvor eine Gebühr in Höhe von 850,- EUR zahlen. Die Dame durchschaute den Trick und rief die Polizei an. Die Polizei rät in solchen und ähnlichen Fällen, nicht auf Gewinnversprechen einzugehen und einfach aufzulegen. Rufen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110! Weitere Hinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen am Telefon finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell