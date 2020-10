Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl nach Ablenkung in Friesenheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 21.10.2020 um 15:10 Uhr verwickelten drei Frauen eine 78-jährige Ludwigshafenerin in ein Gespräch an der Fleischtheke im LIDL-Markt in der Industriestraße in Ludwigshafen. Dabei lenkten die drei Frauen die Aufmerksamkeit der Rentnerin auf die Fleischsorten in der Theke und entwendeten ihr dabei den Geldbeutel mit Ausweisen und Bargeld. Die Frauen waren nach Angaben der Rentnerin, etwa 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und hatten schwarze Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

