Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeuge meldet Sachbeschädigung

Karlsruhe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Mittwoch gegen 02:40 Uhr in der Geibelstraße in Karlsruhe-Mühlburg eine männliche Person fest, welche die Seitenscheibe eines geparkten Autos beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger von den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West an der Haltestelle "Entenfang" wenig später aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte hatte kein Ausweisdokument dabei und wies bei einem Akoholtest rund 1,5 Promille auf. An den Händen des 24-Jährigen wurden Schnittwunden festgestellt.

