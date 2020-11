Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge kam es am heutigen Mittwochmittag in der Freiburger Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Seat-Fahrer gegen 13 Uhr die Freiburger Straße und prallte offenbar in Folge von Unachtsamkeit in das Heck eines vor ihm wartenden Opel Astra eines 27-Jährigen. Verletzt wurde nach jetzigem Sachstand niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Der Seat musste an den Abschlepphaken.

