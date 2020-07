Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

PASt Montabaur - BAB 48, Gem. 56068 Koblenz (ots)

Am heutigen Mittag kam es auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Beide befuhren die BAB 48 in Richtung BAB 3 im Baustellenbereich der Bendorfer Brücke. Beim Spurwechsel der 48-jährigen Pkw-Fahrerin touchierte diese den neben ihr fahrenden Lkw. Es entstand lediglich Sachschaden, welcher auf ca. 3.000 EUR geschätzt wurde. Da sich die Kollision im Baustellenbereich ereignete, bildete sich ein leichter Rückstau.

