Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Wittenweier - Vorsicht bei reisenden Arbeitskolonnen

Schwanau, WittenweierSchwanau, Wittenweier (ots)

Am Mittwochmittag ist in der Hauptstraße eine reisende Arbeitskolonne mit fünf Männern aufgeschlagen. Dortige Anwohner informierten gegen 13 Uhr die Polizei, dass der Arbeitstrupp Dachrinnenarbeiten offerieren würde. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeipostens Schwanau haben die schaffigen Arbeiter schon Hand angelegt und waren dabei, an einem Gebäude die Dachrinnen abzumontieren. Im aktuellen Fall ist durch das rechtzeitige Hinzurufen der Polizei bislang kein strafrechtlich verfolgbares Handeln festzustellen gewesen. Oftmals stehen mit reisenden Gewerbeanbietern allerdings überhöhte Preise und Wucher im Zusammenhang.

Die Polizei rät bei Haustürgeschäften zur Vorsicht:

- Seien Sie misstrauisch bei Geschäften oder Aufträgen an der Haustür, insbesondere wenn es um viel Geld geht - Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Überlegen Sie und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Stellen Sie den Preis der Leistungen im Vorfeld klar, bestenfalls mit einem schriftlichen Kostenvoranschlag - Leisten Sie niemals Vorkasse - Bestehen Sie immer auf eine schriftliche Rechnung - Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und informieren Sie sich über diese Firmen - Rufen Sie die Polizei (110), wenn Sie belästigt werden oder die Personen nicht gehen möchten und hartnäckig auf Sie einreden

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell