Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 24.01.2020 kletterten zwei männliche Personen (höchsten 20 Jahre alt, sehr dünne Statur) gegen 23.00 Uhr am Gebäude einer Firma in der Gymnasiumstraße empor. Die Personen wurden allerdings von einem Zeugen beobachtet. Die beiden Männer ließen zunächst nicht von ihrem Vorhaben ab und schauten durch die Fenster in sämtliche Büroräume des Gebäudes, vermutlich mit Ausschau nach Wertgegenständen. Sie gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht in das Gebäude und entfernten sich dann schnell wieder von der Tatörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen.

