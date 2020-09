POL-LB: Unfallzeugen in Oberstenfeld gesucht; Automatenaufbruch in Korntal-Münchingen; Diebstahl in Ludwigsburg; Unfallflucht auf der BAB 81 - Gemarkung Gerlingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Oberstenfeld-Gronau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, der am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr 17:30 Uhr in der Straße "Im Kleinfelde" in Oberstenfeld-Gronau abgestellt war. Im Bereich eines Fuß-/Radweg, der in Richtung eines Spielplatzes führt, stand der Wagen auf einem Stellplatz. An der Fahrerseite entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte kümmerte sich jedoch nicht darum und machte sich aus dem Staub. Möglicherweise könnte die Beschädigung durch ein Fahrrad verursacht worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0.

Korntal-Münchingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 06:10 Uhr in der Lembergstraße in Korntal zu. Im Bereich eines Firmen-/Anwohnerparkplatz machten sich die Unbekannten an einem aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter den Automaten auf und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Ludwigsburg-West: Absperrpfosten gestohlen

Auf zwei Absperrpfosten hatte es ein noch unbekannter Dieb im Bereich der Martin-Luther-Straße/Benzstraße in Ludwigsburg-West abgesehen. Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr entwendete der Unbekannte in einer Feuerwehrzufahrt zwei der insgesamt vier vorhandenen Absperrpfosten. Diesbezüglich entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Gerlingen: Unfallflucht im Engelbergtunnel - Polizei sucht Zeugen

Nachdem sich am Donnerstag gegen 06:45 Uhr auf der BAB 81 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Unfallflucht ereignete, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zur genannten Zeit kam ein 38-jähriger Lkw-Lenker aus Richtung Karlsruhe und befuhr im Dreieck Leonberg die Überleitung zur BAB 81 in Richtung Heilbronn. Zu Beginn des Engelbergtunnels wechselte der Lkw-Lenker auf die rechte Spur. Zeitgleich soll ein noch unbekannter Autofahrer, der die Überleitung aus Richtung München befuhr, ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn gewechselt sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch am Lkw ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Obwohl ein weiterer Verkehrsteilnehmer noch versucht hatte, den Unbekannten auf den Unfall aufmerksam zu machen, fuhr er davon. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte mit einem hellen, älteren 3er BMW unterwegs gewesen sein. Möglicherweise wurde die Fahrertür des Wagens beschädigt. Weitere Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0, entgegen.

