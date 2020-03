Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Einbrüche in Kleingartenanlagen

Mainz (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Samstag wird in zwei Kleingartenanlagen in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. In einer Kleingartenanlage wird sogar zweimal zu unterschiedlichen Zeiten die gleiche Parzelle angegangen. Bei den drei Taten werden jeweils Glasscheiben eingeschlagen, um Zutritt zu erlangen. Diebesgut ist neben Zigarettentabak, einer Monatsfahrkarte, einer Lautsprecherbox noch ein geringer Betrag an Bargeld. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

