Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Einbrecherin erbeutet Schmuck

Sonntag, 25. Oktober: Telefonische Beratung in Sachen Einbruchsschutz

Bochum (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen 20. Oktobers kam es an der Yorkstraße in Bochum-Wiemelhausen zu einem Wohnungseinbruch.

Im Zeitraum zwischen 15.30 und 17.55 Uhr hebelte eine noch unbekannte Frau die Wohnungstür auf, durchsuchte die videoüberwachten Räume und entwendete Schmuck.

Die Einbrecherin, die längere dunkle Haare hat und circa 160 cm groß ist, trug eine graue Hose, eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellbesatz, einen gemusterten Schal sowie senffarbene Schuhe mit weißer Sohle.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummer 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Wissen Sie übrigens, dass je länger ein Einbruch dauert, das Entdeckungsrisiko umso höher ist?

Deswegen rät die Polizei dringend dazu, die eigenen vier Wände ausreichend zu sichern. Die Aktionswoche der Polizei unter dem Motto "Riegel vor - sicher ist sicherer" thematisiert genau das und macht auf kostenlose Beratungen der Polizei aufmerksam - unter anderem am Sonntag, 25. Oktober.

Die Tage werden wieder kürzer und die dunklen Stunden nehmen zu - die perfekte Tarnung für Einbrecher. Denn im Schutz der Dunkelheit fallen die Kriminellen beim Auskundschaften ihrer Objekte weniger auf. Außerdem sehen die Täter an der Beleuchtung im Haus leichter, ob jemand zuhause ist. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Einbruchschutz zu beschäftigen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass nahezu jedes Haus oder jede Wohnung besondere Schwachstellen hat? So werden bevorzugt Terrassen- oder Balkontüren, Fenster, Eingangstüren oder auch Kellertüren oder -fenster aufgebrochen. Es ist deshalb wichtig, genau dort anzusetzen und sich über mechanische, elektronische oder visuelle Sicherungen zu informieren. Gerade bei Sanierungen ist es wichtig, nicht nur an die energetische Sanierung zu denken, sondern auch an den Einbruchschutz.

Am 25. Oktober (Sonntag), dem "Tag zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen", lädt das Bochumer Kommissariat für Kriminalprävention sie ein, sich im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0234 / 909-4040 telefonisch beraten zu lassen.

Die Beratung, die natürlich auch außerhalb des Aktionstages angeboten wird, ist kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie uns einfach an!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell