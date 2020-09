Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung durch rücksichtsloses Überholen

Dackenheim (ots)

Am 23.09.2020 gegen 09:55 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin die B271 aus Kirchheim kommend in Richtung Herxheim/Berg. Hierbei wurde sie auf Höhe der Ortslage Dackenheim von einem weißen Kastenwagen überholt, der aufgrund entgegenkommenden Verkehrs stark abbremsen und unmittelbar vor dem PKW der Fahrzeugführerin einscheren musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Fahrzeugführerin selbst konnte einen Zusammenstoß mit dem Einscherenden ebenfalls nur durch eine Vollbremsung verhindern. Zeugen oder im Rahmen dieses Vorgangs weitere gefährdete Personen können sich unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen.

