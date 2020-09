Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehr als ein Promille getankt - 18% neuer Wein zu viel

Bild-Infos

Download

Edesheim / Bad Dürkheim (ots)

Nicht nur im Blut des Fahrers kann Wein eine Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs darstellen, bemerkten Kräfte des Schwerverkehrskontrolltrupps (Polizeidirektion Neustadt) des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bei ihren Kontrollen mit Schwerpunkt Lebensmitteltransporte am 22. und 23.09.2020 fest. Von den insgesamt 16 in Edesheim und Bad Dürkheim kontrollierten Fahrzeugen mussten neun, davon drei wegen Überladung, beanstandet werden. In sechs Transporten befand sich Weinmost. Bei einem Weintransport konnte eine Überschreitung der zulässigen Zuladung um 18% festgestellt werden, die zulässige Gesamtmasse war deutlich überschritten. Hinzu kamen gravierende technische Mängel. Eine Bremsscheibe des viel zu schweren Fahrzeugs war durchgerissen. Zudem musste die Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr sowohl bei Fahrer als auch beim Unternehmer beanstandet werden. Um den Gärprozess der 26.500 Liter nicht zu beeinträchtigen, wurde das verkehrsunsichere Fahrzeug unter Polizeibegleitung zur Abladestelle geführt, wo letztendlich die Weiterfahrt bis Behebung der technischen Mängel untersagt wurde. Auf Fahrer und Spediteur kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu. Da sich der Spediteur auf Kosten der Verkehrssicherheit einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen wollte, wird der Ertrag für die Fahrt eingezogen werden. Weitere Kontrollen in diesem Bereich werden stattfinden. In Zeiten des "Neuen Weins" stellt die Polizei klar: sowohl im Fahrzeug als auch im Fahrer sollte sich nie zu viel Wein befinden.

Fachliche Rückfragen bitte an: Sascha Fassnacht Zentrale Verkehrsdienste Tel: 06235/495-308

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell