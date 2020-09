POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Dienstagvormittag, den 22.09.2020, wurden auf der B 39 in Höhe des Sportgeländes des SV Geinsheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei der zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt 23 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die betroffenen Fahrer müssen als Folge mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und zum Teil mit einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg rechnen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei erlaubten 70 km/h bei 104 km/h.

