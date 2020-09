Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.2020 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer den Triftweg in Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Kanalstraße. Ein grauer BMW 5er Combi befuhr die Dresdener Straße in Fahrtrichtung Triftweg. An dieser Stelle besteht eine Rechts-vor-Links-Regelung. Die BMW-Fahrerin übersah den von rechts kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und fuhr in den Triftweg nach links in Richtung Kanalstraße ein. Der 28-Jährige musste deshalb stark bremsen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem BMW kam es dabei nicht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die unbekannte BMW-Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne Angaben hinsichtlich ihrer Person. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hin-weise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

