Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geparkten Opel angefahren - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Montag und Dienstag, 07./08.09.2020, 18 und 08.15 Uhr, wurde in der Haagener Straße ein geparkter Opel angefahren. Das Auto war zwischen der Straße "Im Alten" und der Mozartstraße am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel und verursachte einen Schaden an der hinteren, linken Tür in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

