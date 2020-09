Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen/Reute: Diebstahlserie aus Pkw - Unbekannte lassen goldene Armbanduhr an Tatort zurück - Zeugenaufruf

Zu einer Serie von Diebstählen aus Pkw durch Unbekannte ist es in den vergangenen Wochen im Landkreis Emmendingen gekommen. Die Taten ereigneten sich unter anderem in Vörstetten, Kollmarsreute und Sexau.

Bei einem möglichen weiteren Diebstahlversuch aus einem Pkw in Reute am 19.08.2020 ließen die mutmaßlichen Täter eine goldene Damenarmbanduhr zurück. Möglicherweise handelt es sich um Diebesgut aus einer anderen Straftat. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Uhr geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07641 582-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

