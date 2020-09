Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte wollen mit Diebesgut flüchten und verletzen zwei Personen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In einen in der Faulerstraße (Höhe Hausnummer 20) in Freiburg geparkten Campingbus eingebrochen sind zwei Unbekannte am 06.09.2020 gegen 17 Uhr. Als der 45-jährige Geschädigte zu seinem Campingbus zurückkehrte, befanden sich die Täter noch im Fahrzeug.

Bei dem Versuch, die zwei Täter aufzuhalten, zog sich der 45-Jährige Fahrzeughalter Schürfwunden zu, sein 5-jähriger Sohn wurde durch einen Täter umgerannt und zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Mehrere bislang unbekannte Passanten, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, hielten die Täter auf Ihrer Flucht kurzzeitig auf. Dabei gelang es den Passanten, den Tätern das aus dem Campingbus stammende Diebesgut abzunehmen und dieses den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, circa 1,76 Meter groß, 20-25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schmales und hübsches Gesicht, schwarze glatte mittellange Haare, dunkle Augenfarbe, dunkel gekleidet (schwarze Jogginghose, schwarzes Langarmshirt), kleine Umhängetasche

Tatverdächtiger 2: männlich, circa 22 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, braune Haut, schwarze kurze Haare, schlanke Statur, vermutlich kein Araber, keine Brille, kein Bart, insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild, gepflegte Haare, schwarzes T-Shirt, dunkle Hose, zwei Rucksäcke

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden. Insbesondere die Passanten, die sich den Unbekannten in den Weg gestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

