Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Unbekannte stehlen Brautkleider aus Brautmodengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In ein Brautmodengeschäft in der Basler Landstraße in Freiburg-St. Georgen eingebrochen sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen dem 05.09., 15 Uhr, und dem 06.09., 19.20 Uhr. Dabei wurden unter anderem dutzende Brautkleider entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben (Basler Landstraße, Am Mettweg, Guildfordallee) oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

