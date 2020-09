Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Verkehrsunfall ohne Kollision - Rollerfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020 um 18:20 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Hauptstr./Bötzinger Str. ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der 57-jährige Autofahrer erkannte den bevorrechtigten Rollerfahrer zu spät und bremste sein Fahrzeug daraufhin bis zum Stillstand ab. Der 21-jährige Rollerfahrer leitete ebenfalls eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Dabei stürzte er jedoch und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

