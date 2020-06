Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat aus der Wand gebrochen, Inhalt entwendet

Heinsberg-Lieck (ots)

Zwischen dem 27. Mai (Mittwoch) und dem 2. Juni (Dienstag) brachen unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten an der Lindenstraße aus der Wand eines Gebäudes. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten den Inhalt. Der Automat wurde am 2. Juni (Dienstag), gegen 14.50 Uhr, durch Zeugen in Waldfeucht am Driescher Weg beschädigt aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Die Auswertung der Spuren dauert weiter an.

