POL-FR: Breisach - Polizei zieht betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Breisach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Breisacher Polizei mehrere Verkehrskontrollen am Grenzübergang zu Frankreich durch. Hierbei stellten sie einen 32-Jährigen mit 1,16 Promille und einen 39-Jährigen mit 0,6 Promille Alkohol am Steuer fest. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet sie nun eine Anzeige.

