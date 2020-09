Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Sonntag, den 06.09.2020 um 21:15 Uhr, kontrollierte eine Streife der Breisacher Polizei einen 34-jährigen Autofahrer. Hierbei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,57 Promille an. Der Mann gelangt zur Anzeige und sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

