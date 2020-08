Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit Messer und Drogen/Kleiner Waldbrand

Iserlohn (ots)

Ein 33-jähriger Dortmunder wurde am Mittwoch in einem Warenhaus an der Urbecker Straße beim Diebstahl einer Baseball-Kappe erwischt. Er führte ein verbotenes Einhandmesser in seiner Bauchtasche mit sich. Die hinzu gerufene Polizei fand bei seiner Durchsuchung außerdem Cannabis. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am frühen Donnerstagmorgen brannten am Echelnteichweg etwa 20 Quadratmeter Wald. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

