Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw

Meinerzhagen (ots)

Am Donnerstagmorgen um 1.48 Uhr wurde an der Hauptstraße die Beifahrerscheibe eines grauen Opel Combo eingeschlagen. Der Wagen stand in einer rückwärtig gelegenen Tiefgarage. Zwei Täter angelten Geld und Schlüssel aus dem Fahrzeug und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell