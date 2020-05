Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen (01.05.2020) einen Geldautomaten an der Leharstraße aufgebrochen. Zwischen 03.50 Uhr und 04.00 Uhr hebelten die Unbekannten den Automaten auf und entfernten zunächst mehrere Bauelemente. Den Tätern gelang es jedoch nicht, bis an die Geldkassette zu kommen. Sie flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell