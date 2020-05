Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - zwei Schwerverletzte

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntag (03.05.2020) gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung der Ludwigsburger Straße und der B27a. Ein 61-jähriger Lenker eines VW Tiguan befuhr die Abfahrt der B27, um in Richtung B27a weiterzufahren. An der Kreuzung mit der Ludwigsburger Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und erfasste einen aus Zuffenhausen kommenden Smart Fortwo eines 53-Jährigen, der durch den Aufprall auf die Fahrerseite kippte. Der Smart-Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin erlitten hierbei schwere Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des VW Tiguan und seine 51 und 17 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 17.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

