POL-MK: Versuchter Einbruch/Falschen Ableser verscheucht/Beim Einkaufen bestohlen/Schüler bedroht Busfahrer

Eine Geschäftsinhaberin von der Knapper Straße bemerkte am Donnerstagnachmittag Hebelmarken an ihrer Nebentür. Das Schloss war nicht mehr funktionsfähig. Es muss in den vergangenen Tagen seit Samstagabend jemand versucht, die Tür aufzubrechen. Das misslang jedoch.

Genau richtig haben sich am Donnerstag mehrere Mieterinnen an der Weststraße verhalten, als ein Mann an ihrer Haustür klingelte, um Zähler abzulesen. Der Unbekannte trug zwar einen Ausweis am Hals. Doch den konnten die Frauen nicht in Augenschein nehmen. Der Mann behauptete, im Auftrag des Vermieters den Strom ablesen zu müssen. Deshalb wolle er in die Wohnung. Als die Frauen darauf hinwiesen, dass der Zähler im Hausflur sei, wechselte er sein Ansinnen und wollte nun auch Wasser und Gas ablesen. Die Frauen ließen den Unbekannten nicht in ihre Wohnungen und vertrösteten ihn stattdessen. Sie sagten, dass sie zunächst bei ihrem Vermieter anrufen würden. Das wartete der Unbekannte allerdings nicht ab: Er verschwand.

Immer wieder versuchen Diebe, sich unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Mal geben Sie sich als Pflegedienst- oder Pflegekassen-Mitarbeiter aus, mal als Handwerker. So oder so: Man sollte keine Fremden in seine Wohnung lassen. Möglicherweise lassen Sie in einem unbeobachteten Moment einen Komplizen in die Wohnung. Während der eine den Mieter ablenkt, durchsucht der andere Möbel auf der Suche nach Wertsachen. Die Frauen haben deshalb genau richtig gehandelt, indem sie bei dem Vermieter nachfragten. Wer die wichtigsten Telefonnummern am Telefon deponiert hat (Stadtwerke/Stromversorger/Notdienste/Vermieter/Verwandte/Polizei/Rettungsdienst), der erspart sich, wenn's drauf ankommt, die hektische Suche.

Einer 66-jährigen wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Bromberger Straße das Portemonnaie gestohlen. Das hatte zu Beginn ihres Einkaufs gegen 9.40 Uhr noch in ihrer Handtasche gesteckt. An der Kasse stehend bemerkte sie, dass die Geldbörse verschwunden war. Darin steckten Bargeld, Pass und Rentenausweis.

Gleich zweimal beschimpfte und bedrohte ein etwa 16-jähriger Schüler am Donnerstagmorgen einen Busfahrer der MVG. Der Busfahrer steuerte kurz vor 8 Uhr einen Bus der Linie 47. Auf der Fahrt über die Parkstraße verhielten sich mehrere Schülern aggressiv. Ein Schüler ohne Maske fiel besonders auf. Vor seiner Schule zerfetzte der etwa 16-Jährige das Flatterband der Corona-Absperrung und stieg vorne aus. Dabei beschimpfte er den Busfahrer "Du Hurensohn, ich ficke dich, ich bringe dich um ..."

Auf der Rücktour stand derselbe Schüler erneut an der Haltestelle. Er und seine beiden Begleiter traten gegen den Bus. Der etwa 16-jährige bedrohte den Fahrer erneut. Den nahm das so mit, dass er sich von der Leitstelle ablösen ließ. Die Polizei sichert die Videoaufnahmen aus dem Bus.

