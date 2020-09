Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer wird von Autofahrer vom Fahrrad geschubst

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 04.09.20, gg. 10:45 Uhr kam es auf dem Seerundweg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein 31-jähriger Radfahrer von einem Autofahrer vom Fahrrad gestoßen wurde. Der Radfahrer, als auch der Autofahrer befuhren den Seerundweg, als der Pkw-Führer wohl für den Radfahrer völlig grundlos hupte. Als der Radfahrer den Autofahrer über den Grund des Hupens fragte, stieg dieser aus dem Fahrzeug aus und schubste den Radfahrer vom Rad. Dieser zog sich hierdurch Schürfungen am Knie zu.

Als weitere Passanten streitschlichtend eingreifen wollten, wurden diese durch den Autofahrer verbal beleidigt.

Den 48-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren u. a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. weitere Zeugen/Geschädigte des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

