POL-FR: Motorradfahrer kommt auf die Gegenfahrahn, drei Verletzte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am 04.09.20, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz, mit seiner 65-jährigen Sozia, die L128 von St. Märgen in Richtung Thurner. In einer Linkskurve kam dem Zweiradfahrer ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Thurner entgegen. Dieser kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Schweizer Motorradfahrer versuchte dem entgegenkommenden Motorrad auszuweichen und fuhr in Folge dessen, die Böschung hinunter. Hierbei wird der Fahrzeuglenker, sowie dessen Sozia leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und stürzte. Dieser zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Der Unfallverursacher wurde durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Schweizer Motorradfahrer, sowie dessen Sozia wurden mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Die beteiligten Motorräder wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

