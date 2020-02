Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher scheitern an besonders gesichertem Fenster

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter ein Fenster aufzuhebeln, um in ein Wohnhaus auf der Cäcilienhöhe einzudringen. Da das Fenster nachträglich mit einer Diebstahlsicherung versehen worden war, flüchteten die Täter, ohne ins Haus gelangt zu sein. Machen auch Sie es den Einbrechern schwer und statten Sie Fenster und Türen mit einbruchshemmenden Riegeln und Verriegelungen aus. Je länger Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, desto größer wird die Chance, dass sie ihr Vorhaben abbrechen. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin zu einer Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361/55-3344.

