Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Wismar (ots)

Wismar: Motorradfahrer leicht verletzt

Offenbar weil ein 43-jähriger Motorradfahrer gestern beim Einbiegen vom Weidendamm in die Lübsche Straße ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen hatte, musste dieser stark bremsen und stürzt in der Folge. Dabei kam es zwischen dem Krad und dem Pkw zu keiner Berührung. Der Kradfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Wismar: Radfahrer stießen zusammen

Am 18. September, 14:00 Uhr, kollidierten zwei Fahrradfahrer nahe der Bushaltestelle Am Lohberg miteinander. Nach bisherigem Erkenntnisstand übersah einen 13-jährigen Radfahrer eine 36-jährige Frau, die ebenfalls auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Um einem direkten Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radlerin aus und prallte gegen einen parkenden Pkw. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch vor Ort keine ärztliche Hilfe.

