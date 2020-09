Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich hierbei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau;]

Am 04.09.20, gegen 19:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Motorrad die B500 von Hinterzarten kommend in Richtung Thurner. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Fahrzeuglenker in einer scharfen Rechtskurve zu Fall und verletzte sich hierbei schwer.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Kraftrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell