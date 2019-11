Polizei Bochum

POL-BO: Ausgehebeltes Verkehrsschild gefährdet Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 10. November (Sonntag), gegen 9.00 Uhr, ist es in Bochum-Linden zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.

Bisher unbekannte Täter haben ein Verkehrsschild aus dem Boden gehebelt und dieses dann "Am Schamberge" in Höhe der Hausnummer 10e abgelegt.

Das Schild mitsamt Stange wurde derart platziert, dass es halb auf die Straße ragte und so eine massive Gefahrenquelle für alle Verkehrsteilnehmer darstellte.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu Bürozeiten beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

