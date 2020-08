Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

In der Heinrich-Halfen-Straße kam es am 07.08.2020 gegen 00:30 Uhr zu einer Widerstandhandlung eines 55-Jährigen. Der Mann war mit Familienangehörigen in Streit geraten und verhielt sich dabei derart aggressiv, dass man die Polizei informierte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, trat der 55-Jährige auch gegenüber ihnen verbal wie körperlich äußerst aggressiv auf. Er wurde deswegen zu Boden gebracht und fixiert. Gegen diese Maßnahmen sperrt sich der Mann massiv und wurde leicht verletzt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 55-Jährige. Ein Polizeibeamter wurde während des Einsatzes leicht verletzt. Er blieb weiterhin dienstfähig.

