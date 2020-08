Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Prüfstelle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Büroräume einer Kraftfahrzeugprüfstelle in der Achtmorgenstraße eigebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde ein Karton mit Kaffee sowie Desinfektionsmittel entwendet. Der oder die Täter beschädigten außerdem beim Ausfahren einen Pfosten. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Achtmorgenstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell