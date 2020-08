Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert mit gestohlenem Auto und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen ein Auto mit mehreren platten Reifen an einer Tankstelle in der Heinigstraße gemeldet. Die Beamten konnten an der Tankstelle einen 30-jährigen Mann aus Saarbrücken als Fahrer ermitteln. Der 30-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Bei der weiteren Kontrolle stellt sich außerdem heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat und er das Auto zuvor von seiner Ehefrau gestohlen haben soll. Dem 30-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und das gestohlene Auto wurde sichergestellt. Da an dem Auto mehrere Reifen beschädigt waren, ermittelt die Polizei nun außerdem, ob der Fahrer zuvor einen Unfall verursacht hat.

