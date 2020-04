Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad nach Diebstahl aufgefunden

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Eine Passantin fand am 13. April (Montag) in einem Gebüsch, an einem Feldweg gegenüber der Straße Grüngürtel, ein beschädigtes Kleinkraftrad und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten das Zweirad sicher und suchten den Eigentümer auf. Dieser gab an, dass das Fahrzeug ihm zwischen 23 Uhr am 12. April (Sonntag) und 17 Uhr am 13. April (Montag) entwendet worden wäre. Daraufhin nahmen die Beamten eine Anzeige auf und leiteten die Ermittlungen ein. Diese dauern zurzeit noch an.

