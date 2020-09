Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Brand an Kiosk von Campingplatz

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den vergangenen Samstag, 04.09.2020, wurde der Polizei durch die Integrierte Leistelle gegen 04:45 Uhr ein Feuer an einem Kiosk auf einem Campingplatz in Freiburg-Hochdorf mitgeteilt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, das Feuer beschädigte allerdings die Fassade sowie den Innenraum des Kioskes durch den Rauch und die Löscharbeiten.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 0761-8822880 zu melden.

lr

